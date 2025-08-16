За два дня ДТЭК вернул свет почти 30 тысячам семей после обстрелов
Фото: за два дня ДТЭК вернул свет почти 30 тысячам семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 30 тысячам семей после российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
В частности, в Донецкой области удалось вернуть свет в почти 27 тысяч домов местных жителей.
Между тем на Днепропетровщине с 14 по 15 августа энергетики восстановили электроснабжение 2,5 тысяч домов жителей области.
Отмечается, что несмотря на опасность энергетики ДТЭК продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.
Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.