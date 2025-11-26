За два дні ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин після ворожих атак

Протягом двох днів енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 160 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що ворог продовжує обстрілювати енергосистему, а енергетики - відновлювати мережі та обладнання.
Зокрема, на Дніпропетровщині, за останні дві доби ремонтні бригади відновили електропостачання 69 тисяч домівок жителів області.
На Київщині у той же період світло повернули у 43,5 тисяч домівок. В свою чергу на Одещині за 24 та 25 листопада електрику повернули для 26,7 тисяч родин.
Перебувала під обстрілами і столиця - за останні два дні енергетики повернули електропостачання у 11,8 тисяч домівок киян.
В свою чергу на Донеччині, де так само тривають важкі бої, попри усі ризики енергетикам вдалося повернути світло у 7,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.
Енергетики попри постійну небезпеку продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.
Нагадаємо, тиждень тому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки понад 800 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через ворожі обстріли.
Як повідомлялось, минулого місця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 3 мільйонам родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.
А протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.