За два дні ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин після ворожих атак

Зазначається, що ворог продовжує обстрілювати енергосистему, а енергетики - відновлювати мережі та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині, за останні дві доби ремонтні бригади відновили електропостачання 69 тисяч домівок жителів області.

На Київщині у той же період світло повернули у 43,5 тисяч домівок. В свою чергу на Одещині за 24 та 25 листопада електрику повернули для 26,7 тисяч родин.

Перебувала під обстрілами і столиця - за останні два дні енергетики повернули електропостачання у 11,8 тисяч домівок киян.

В свою чергу на Донеччині, де так само тривають важкі бої, попри усі ризики енергетикам вдалося повернути світло у 7,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.

Енергетики попри постійну небезпеку продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.