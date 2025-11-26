За два дня ДТЭК вернул свет 160 тысячам семей после вражеских атак

Отмечается, что враг продолжает обстреливать энергосистему, а энергетики - восстанавливать сети и оборудование.

В частности, на Днепропетровщине, за последние двое суток ремонтные бригады восстановили электроснабжение 69 тысяч домов жителей области.

На Киевщине в тот же период свет вернули в 43,5 тысяч домов. В свою очередь в Одесской области за 24 и 25 ноября электричество вернули для 26,7 тысяч семей.

Находилась под обстрелами и столица - за последние два дня энергетики вернули электроснабжение в 11,8 тысяч домов киевлян.

В свою очередь в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет в 7,1 тысяч домов жителей прифронтового региона.

Энергетики несмотря на постоянную опасность продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования.