Два десятки бойових вертольотів і не тільки: Німеччина витратить 3,7 млрд доларів на оборону

Німеччина має намір посилити свою військову міць. Для цього можуть витратити 3,7 млрд доларів, і серед закупівель будуть бойові вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з урядовим документом, парламент ФРН має намір схвалити закупівлі оборонного обладнання на суму понад 3 млрд євро (3,7 млрд доларів). Затвердити рішення планують уже в середу на закритому засіданні.

У документі зазначено, що в рамках масштабного нарощування військової потужності країна збирається придбати 20 бойових вертольотів у компанії Airbus. Вартість контракту становить близько 1 млрд євро.

Крім цього, список оборонних угод включає поставку 100 000 приладів нічного бачення від Hensoldt AG і Theon International, а вартість контракту теж становить приблизно 1 млрд євро.

Крім того, Міноборони Німеччини домагається схвалення закупівлі додаткових зенітних керованих ракет IRIS-T SLM на суму 1,2 млрд євро.

Bloomberg зазначає, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну правляча коаліція канцлера Фрідріха Мерца почала масштабну модернізацію збройних сил Німеччини. На зміцнення обороноздатності було спрямовано сотні млрд євро.

Зокрема, у жовтні нижня палата (Бундестаг) схвалила 18 оборонних угод на понад 14 млрд євро. Як очікується, до кінця 2025 року буде погоджено ще десятки великих покупок.