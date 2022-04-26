За два благотворительных матча в Турции "Шахтер" собрал более 8 миллионов

Футбольный клуб Шахтер Рината Ахметова за две последние игры с турецкими командами "Антальяспорт" и "Фенербахче" собрал 8,2 млн грн, которые будут перечислены украинским медикам и детям, которые пострадали от российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт клуба.

Так, матч в Стамбуле с "Фенербахче" принес 5 млн грн, а последний матч с "Антальяспор" еще 3,2 млн грн.

Следующая игра "Шахтера" состоится 1 мая в Хорватии с местным "Хайдуком".

Напомним, "Шахтер" проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств, как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры делалась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол.

В Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.