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За два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів

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Вівторок 26 квітня 2022 14:09
За два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів Фото: за два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб Ріната Ахметова Шахтар за дві останні гри з турецькими командами "Антальяспорт" та "Фенербахче" зібрав 8,2 млн грн, які будуть перераховані українським медикам та дітям, які постраждали від російської агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт клубу.

Так, матч в Стамбулі з "Фенербахче" приніс 5 млн грн, а останній матч з "Антальяспор" ще 3,2 млн грн.

Наступна гра "Шахтаря" відбудеться 1 травня в Хорватії з місцевим "Хайдуком".

Нагадаємо, "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росіі в Україні. Зокрема, в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол.

В Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.

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