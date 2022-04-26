За два благодійні матчі в Туреччині "Шахтар" зібрав понад 8 мільйонів

Футбольний клуб Ріната Ахметова Шахтар за дві останні гри з турецькими командами "Антальяспорт" та "Фенербахче" зібрав 8,2 млн грн, які будуть перераховані українським медикам та дітям, які постраждали від російської агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт клубу.

Так, матч в Стамбулі з "Фенербахче" приніс 5 млн грн, а останній матч з "Антальяспор" ще 3,2 млн грн.

Наступна гра "Шахтаря" відбудеться 1 травня в Хорватії з місцевим "Хайдуком".

Нагадаємо, "Шахтар" проводить благодійні ігри в Європі задля збору коштів, як постраждалим від війни, так і захисникам України.

Під час кожної гри робилась особлива акція задля привертання уваги до злочинів Росіі в Україні. Зокрема, в Польщі на поле вийшов хлопець з Маріуполя, якому вдалось забити гол.

В Туреччині гравці вийшли в футболках із зображенням зап‘ястка Валерії Глодан. На ньому бейджик з роддому про народження доньки Кіри, яка в тримісячному віці разом з мамою та бабусею була вбита російською ракетою в Одесі в переддень Великодня.