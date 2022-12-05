Два автодроми готові замінити Шанхай у календарі Формули-1: визначився фаворит

Кілька країн проявили інтерес до заміни Гран-прі Китаю у графіку етапів прийдешнього сезону Королівських автоперегонів. Першим кандидатом стала Португалія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LUSA .

Низка промоутерів готова замінити Шанхай у календарі Формули-1. За місце китайського етапу в графіку перегонів зокрема змагатимуться траси в Портімау та Стамбулі.

"Позиція Португалії зараз найкраща. Та є й інші країни-претенденти, зокрема і Туреччина. Для нас усе залежатиме від фінансування. Хоч внесок на право проведення гонки і значний, та ці інвестиції чудово окуповуються", – розповів глава автомобільної федерації Аморім.

Міжнародний автодром Алгарве в Портімау приймав Гран-Прі Португалії в 2020-2021 рр. Обидві гонки виграв пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон. Натомість у 1984-1996 рр. португальський етап F1 відбувався в Ешторілі.

Китай втратив право на проведення гран-прі в 2023 році через жорстку політику влади щодо протидії COVID-19. Офіційний Пекін відмовився пом'якшувати карантинні заходи для пілотів і персоналу команд Королівських автоперегонів. Востаннє етап у Шанхаї відбувся у 2019-му.