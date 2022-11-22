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Формула-1 знову скасувала Гран-прі Китаю: неспортивна причина

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Шанхай, Вівторок 22 листопада 2022 16:23
Формула-1 знову скасувала Гран-прі Китаю: неспортивна причина Фото: Льюїс Хемілтон залишається останнім переможцем Шанхаю (facebook.com/fia)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Королівських автоперегонів вирішило вилучити етап у китайському Шанхаї з календаря сезону-2023. Востаннє гонщики змагалися в Піднебесній у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Гран-прі Китаю у прийдешньому сезоні не відбудеться. Боси Формули-1 ухвалили таке рішення через жорстку політику тамтешньої влади щодо протидії коронавірусу.

Офіційний Пекін відмовився пом'якшувати карантинні заходи для пілотів і персоналу команд Королівських автоперегонів. Якщо хтось із них буде інфікований COVID-19, то опиниться в ізоляції на кілька днів. Зі схожих причин гонка в Шанхаї не потрапила в календар цьогоріч.

Востаннє Гран-прі Китаю провели в 2019 році, коли гонка завершилася дублем "Мерседеса" з перемогою Льюїса Хемілтона. Наступні два роки етап входив у графік гонок, але не відбувся через пандемію коронавірусу. Контракт F1 із автодромом чинний до 2025-го.

Наразі керівництво "Великого цирку" уникає коментарів щодо майбутнього Гран-прі Китаю. Однак, бос Формули-1 Стефано Доменікалі нібито остаточно вирішив скасувати етап на прийдешній сезон.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв фінальний гран-прі нинішнього сезону Формули-1.

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