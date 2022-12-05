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Два автодрома готовы заменить Шанхай в календаре Формулы-1: определился фаворит

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Портимау, Понедельник 05 декабря 2022 12:51
Два автодрома готовы заменить Шанхай в календаре Формулы-1: определился фаворит Фото: "Феррари" на трассе Международного автодрома Алгарве (facebook.com/AutodromodoAlgarve)
Автор: Антон Федорцив

Несколько стран проявили интерес к замене Гран-при Китая в графике этапов грядущего сезона Королевских автогнок. Первым кандидатом стала Португалия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LUSA.

Ряд промоутеров готов заменить Шанхай в календаре Формулы-1. За место китайского этапа в графике гонки будут соревноваться трассы в Портимау и Стамбуле.

"Позиция Португалии сейчас лучше. Но есть и другие страны-претенденты, в том числе и Турция. Для нас все будет зависеть от финансирования. Хотя взнос на право проведения гонки и значителен, но эти инвестиции прекрасно окупаются", – рассказал глава автомобильной федерации Аморим.

Международный автодром Алгарве в Портимау принимал Гран-При Португалии в 2020-2021 гг. Обе гонки выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. В свою очередь в 1984-1996 гг. португальский этап F1 проходил в Эшториле.

Китай потерял право на проведение гран-при в 2023 году из-за жесткой политики властей по противодействию COVID-19. Официальный Пекин отказался смягчать карантинные меры для пилотов и персонала команд Королевских автогонок. Последний этап в Шанхае состоялся в 2019-м.

К слову, ранее "Макларен" объявил имена пилотов на первый сезон в Формуле E.

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