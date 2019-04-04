Два аэропорта Стамбула приостановят работу

Фото: аэропорт им. Ататюрка (ataturkairport.com)

В пятницу, 5 апреля, в 3:00 начнется переезд из старого в новый аэропорт Стамбула

В связи с переводом рейсов из международного аэропорта имени Ататюрка в новый Стамбульский аэропорт все терминалы будут закрыты, а рейсы - отменены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Стамбуле в Facebook.

Как сообщает консульство, в пятницу, 5 апреля, в 3:00 начнется переезд из старого в новый аэропорт Стамбула.

"Информируем, что международный аэропорт им. Ататюрка (Istanbul Ataturk Airport - IST) в г. Стамбул (код IATA "IST") с 03:00 часов 5 апреля 2019 года начинает постепенный трансфер всех коммерческих пассажирских авиарейсов в новый аэропорт Стамбула (код IATA "ISL") и полностью прекратит свою деятельность в 02:00 часов 6 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что перенос всех коммерческих авиарейсов в новый аэропорт продлится до 24:00 часов 7 апреля 2019 года.

"С целью избежания возможных логистических осложнений в период с 03:00 часов 5 апреля до 24:00 часов 7 апреля 2019 года рекомендуем всем путешествующим отслеживать информацию на веб-сайтах соответствующих авиалиний и контактировать с ними для получения актуальной информации о выполнении/отмене/ переносе рейса, а также уточнения аэропорту прибытия в г. Стамбул", - отмечает консульство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года из международного аэропорта "Борисполь" состоялся запуск первого рейса ирландского лоукост-перевозчика Ryanair. Он следовал по маршруту Киев - Берлин.

Кроме того, из аэропорта "Киев" открыли новый регулярный рейс авиакомпании DART Russian Airlines в итальянский город Болонья.