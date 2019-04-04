ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попереджають про ускладнення в роботі аеропорту Стамбулу

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 11:56
Українців попереджають про ускладнення в роботі аеропорту Стамбулу
Фото: аеропорт ім. Ататюрка (ataturkairport.com)

У п'ятницю, 5 квітня, о 3:00 почнеться переїзд зі старого в новий аеропорт Стамбула

У зв'язку з переведенням рейсів з міжнародного аеропорта  імені Ататюрка в новий Стамбульський аеропорт усі термінали будуть закриті, а рейси - скасовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального консульства України в Стамбулі в Facebook.

Як повідомляє консульство, у п'ятницю, 5 квітня, о 3:00 почнеться переїзд зі старого в новий аеропорт Стамбула.

"Інформуємо, що міжнародний аеропорт ім. Ататюрка (Istanbul Ataturk Airport - IST) у м. Стамбул (код IATA "IST") з 03:00 години 5 квітня 2019 року розпочинає поступовий трансфер усіх комерційних пасажирських авіарейсів до нового аеропорту Стамбула (код IATA "ISL") та повністю припинить свою діяльність о 02:00 годині 6 квітня 2019 року", - йдеться у повідомлені.

Крім того, планується, що перенесення всіх комерційних авіарейсів до нового аеропорту триватиме до 24:00 години 7 квітня 2019 року.

"З метою уникнення можливих логістичних ускладнень у період з 03:00 години 5 квітня до 24:00 години 7 квітня 2019 року рекомендуємо всім подорожуючим відстежувати інформацію на веб-сайтах відповідних авіаліній та контактувати з ними задля отримання актуальної інформації про виконання/скасування/перенесення рейсу, а також уточнення аеропорту прибуття у м. Стамбул", - відзначає консульство. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року з міжнародного аеропорту "Бориспіль" відбувся запуск першого рейсу ірландського лоукост-перевізника Ryanair. Він прямував маршрутом Київ - Берлін. 

Крім того, з аеропорту "Київ" відкрили новий регулярний рейс авіакомпанії DART Ukrainian Airlines в італійське місто Болонья. 

Пасажиропотоки через аеропорти України зросли більш ніж на 20% Партія Ердогана лідирує на місцевих виборах у Туреччині
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Турцияавиа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся