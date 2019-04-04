Українців попереджають про ускладнення в роботі аеропорту Стамбулу

Фото: аеропорт ім. Ататюрка (ataturkairport.com)

У п'ятницю, 5 квітня, о 3:00 почнеться переїзд зі старого в новий аеропорт Стамбула

У зв'язку з переведенням рейсів з міжнародного аеропорта імені Ататюрка в новий Стамбульський аеропорт усі термінали будуть закриті, а рейси - скасовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального консульства України в Стамбулі в Facebook.

Як повідомляє консульство, у п'ятницю, 5 квітня, о 3:00 почнеться переїзд зі старого в новий аеропорт Стамбула.

"Інформуємо, що міжнародний аеропорт ім. Ататюрка (Istanbul Ataturk Airport - IST) у м. Стамбул (код IATA "IST") з 03:00 години 5 квітня 2019 року розпочинає поступовий трансфер усіх комерційних пасажирських авіарейсів до нового аеропорту Стамбула (код IATA "ISL") та повністю припинить свою діяльність о 02:00 годині 6 квітня 2019 року", - йдеться у повідомлені.

Крім того, планується, що перенесення всіх комерційних авіарейсів до нового аеропорту триватиме до 24:00 години 7 квітня 2019 року.

"З метою уникнення можливих логістичних ускладнень у період з 03:00 години 5 квітня до 24:00 години 7 квітня 2019 року рекомендуємо всім подорожуючим відстежувати інформацію на веб-сайтах відповідних авіаліній та контактувати з ними задля отримання актуальної інформації про виконання/скасування/ перенесення рейсу, а також уточнення аеропорту прибуття у м. Стамбул", - відзначає консульство.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні 2018 року з міжнародного аеропорту "Бориспіль" відбувся запуск першого рейсу ірландського лоукост-перевізника Ryanair. Він прямував маршрутом Київ - Берлін.

Крім того, з аеропорту "Київ" відкрили новий регулярний рейс авіакомпанії DART Ukrainian Airlines в італійське місто Болонья.