"Дуже вдало працюють, росіяни місцями відступають": ЦПД про успіхи ЗСУ на фронті

Фото: у ЦПД заявили про успіхи ЗСУ на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські підрозділи демонструють успішні дії на окремих ділянках фронту, змушуючи російські війська відступати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в Telegram.

"Сили оборони дуже вдало працюють на низці ділянок фронту. Росіяни місцями відступають", - зазначив Коваленко.

Ситуація на фронті

У своєму ранковому зведенні 22 серпня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на фронті за минулу добу зафіксовано 157 бойових зіткнень.

За повідомленням, більшість зіткнень були на трьох напрямках: Покровському, де українські військові зупинили 43 штурмові дії агресора, Новопавлівському, де відбили 35 атак загарбників, і Лиманському напрямку, де було 24 бойові зіткнення

Також активні бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Придніпровському напрямках.

Крім того, за минулу добу країна-агресор Росія втратила на війні проти України близько 790 військових.

Українські воїни також знищили чотири танки, три бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один комплекс ППО, 318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 ракети та 110 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

