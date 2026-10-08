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Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня

07:00 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 8 октября, ожидается теплая погода. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Сегодня синоптическая ситуация в Украине будет складываться так, что приведет к комфортной очень теплой без осадков погоде.

Ожидается переменная облачность. В южной части страны, Харьковской и Луганской областях утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 18-24°С.

Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 8 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.

Также синоптик Наталья Диденко назвала 7 и 8 октября самыми теплыми днями этой недели.

А уже 9 октября, по прогнозу синоптиков, дожди пройдут почти по всей Украине, кроме востока и юго-востока.

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