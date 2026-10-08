Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 октября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 8 октября, ожидается теплая погода. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине Сегодня синоптическая ситуация в Украине будет складываться так, что приведет к комфортной очень теплой без осадков погоде. Ожидается переменная облачность. В южной части страны, Харьковской и Луганской областях утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 18-24°С. Фото: какой будет погода в Украине 8 октября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.