Очень теплая погода без осадков: синоптики дали прогноз в Украине сегодня
В Украине сегодня, 8 октября, ожидается теплая погода. В то же время, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Сегодня синоптическая ситуация в Украине будет складываться так, что приведет к комфортной очень теплой без осадков погоде.
Ожидается переменная облачность. В южной части страны, Харьковской и Луганской областях утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 18-24°С.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 18-23 °, в Киеве 21-23 °.
Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями октября в Украине - "традиционными" показателями и предварительным прогнозом на второй месяц осени 2026 года.
Также синоптик Наталья Диденко назвала 7 и 8 октября самыми теплыми днями этой недели.
А уже 9 октября, по прогнозу синоптиков, дожди пройдут почти по всей Украине, кроме востока и юго-востока.