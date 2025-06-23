"Дуже слабка відповідь": Трамп оцінив реакцію Ірану на удари США по ядерних об'єктах

Президент США Дональд Трамп назвав слабкою відповідь Ірану на американські удари по ядерних об'єктах. Зокрема, Тегеран атакував щонайменше одну найбільшу базу США в Катарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.
"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми й очікували, і яка була дуже ефективно відбита", - пише президент США.
За його словами, Іран випустив 14 ракет, 13 з яких були збиті, а ще одна прямувала в безпечному напрямку. Як каже Трамп, втрат і збитків унаслідок іранської атаки немає.
"Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї "системи", і, сподіваюся, більше ненависті не буде", - ідеться в публікації.
Трамп висловив подяку Ірану за те, що країна заздалегідь повідомила США про відповідь, що дало змогу "не втратити жодного життя і не отримати жодного поранення".
Він також зазначив, що можливо, тепер, "Іран зможе продовжити шлях до миру і гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликаю Ізраїль зробити те ж саме".
Окремим постом Трамп висловив подяку Катару за те, що він зробив для миру в Україні.
"Я хотів би подякувати вельмишановному еміру Катару за все, що він зробив для досягнення миру в регіоні. Що стосується сьогоднішньої атаки на американську базу в Катарі, я радий повідомити, що, крім того, що жодного американця не було вбито або поранено, що дуже важливо, не було вбитих або поранених серед катарців", - написав він у пості.
Ще в одній публікації Трамп додав: "Привітанням світ, настав час миру!".
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Однак загадкою залишалося питання, чи приєднаються США до цієї операції.
Уже в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьом ядерним об'єктам Ірану, які розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки були використані протибункерні авіабомби, які має тільки американська армія.
У відповідь, 23 червня, Іран завдав удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, яка є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході й одночасно є штаб квартирою Центрального командування Сполучених Штатів (CENTCOM).
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