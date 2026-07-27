"Дуже розлючена": улюблена блогерка Трампа пояснила зміну позиції щодо України

"Я зрозуміла, що мене ввела в оману російська пропаганда. Я повірила у багато неправдивих речей про Україну. Раніше я думала, що це країна, повна нацистів", - відверто зізналася Лумер.

За словами блогерки, в якийсь момент її навіть заблокували в американських соціальних мережах.

Після цього вона вирішила спробувати вести Telegram, який належить російському програмісту та підприємцю Павлу Дурову. Саме там вона почала споживати ще більше дезінформації від російських ЗМІ.

"Росіяни дуже вміло використовують гнів людей. А я була дуже розлючена", - розповіла Лумер.

Як пояснила блогерка, зміна її ставлення до України та Росії відбувалася вкрай повільно.

Спочатку вона помітила, що такі подкастери, як Такер Карлсон, "повертаються проти президента Трампа", а їхня риторика підсилюється російськими джерелами. Після цього активістка почала робити певні висновки.

"Я вважаю, що на деяких наших лідерів впливає пропаганда", - заявила Лумер нещодавно.

Тепер вона не приховує, що раніше також була її жертвою, однак наразі все змінилося.