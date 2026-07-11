"Дуже небезпечний приліт". Ракета, якою РФ атакувала Київ, була зі шрапнеллю

ГНагадаємо, російські війська вже втретє за тиждень завдали прицільного удару по Києву.

Влучання та пожежі зафіксували в Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Внаслідок атаки виникли пожежі в офісно-складській та складській будівлях, а також загорілася електрощитова, що регулює роботу світлофорів.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив, а в прилеглих житлових будинках вибито вікна. Наразі всі осередки займання ліквідовано.