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"Очень опасный прилет". Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью

17:32 11.07.2026 Сб
1 мин
Шрапнель повредила жилые дома и автомобили
aimg Валерия Абабина
Фото: Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью (t.me/dsns_telegram)

По словам главы районной администрации, ракета, атаковавшая Киев ночью, была снаряжена шрапнелью, что создало дополнительную угрозу для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова.

В Дарницком районе столицы возобновили движение транспорта . В настоящее время продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

По словам главы Дарницкой районной государственной администрации, российская ракета была снаряжена шрапнелью .

Из-за этого обломками были повреждены автомобили и жилые дома.

В то же время, как отметил глава РГА, на момент удара улица была почти пуста, а люди не находились у окон , что помогло избежать пострадавших.

В настоящее время на месте работает штаб помощи. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку, коммунальные службы закрывают выбитые окна и убирают территорию.

Напомним, российские войска уже в третий раз за неделю нанесли прицельный удар по Киеву.

Попадания и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.

В результате атаки возникли пожары в офисно-складском и складском зданиях, а также загорелась электрощитовая, регулирующая работу светофоров.

Кроме того, взрывной волной поврежден железнодорожный локомотив, а в близлежащих жилых домах выбиты окна. В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы.

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