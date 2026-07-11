"Очень опасный прилет". Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью

По словам главы районной администрации, ракета, атаковавшая Киев ночью, была снаряжена шрапнелью, что создало дополнительную угрозу для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дарницкой районной государственной администрации Александра Ковтунова.
В Дарницком районе столицы возобновили движение транспорта . В настоящее время продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.
По словам главы Дарницкой районной государственной администрации, российская ракета была снаряжена шрапнелью .
Из-за этого обломками были повреждены автомобили и жилые дома.
В то же время, как отметил глава РГА, на момент удара улица была почти пуста, а люди не находились у окон , что помогло избежать пострадавших.
В настоящее время на месте работает штаб помощи. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку, коммунальные службы закрывают выбитые окна и убирают территорию.
Напомним, российские войска уже в третий раз за неделю нанесли прицельный удар по Киеву.
Попадания и пожары зафиксировали в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах столицы.
В результате атаки возникли пожары в офисно-складском и складском зданиях, а также загорелась электрощитовая, регулирующая работу светофоров.
Кроме того, взрывной волной поврежден железнодорожный локомотив, а в близлежащих жилых домах выбиты окна. В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы.