"Очень опасный прилет". Ракета, которой РФ атаковала Киев, была со шрапнелью

В Дарницком районе столицы возобновили движение транспорта . В настоящее время продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия.

По словам главы Дарницкой районной государственной администрации, российская ракета была снаряжена шрапнелью .

Из-за этого обломками были повреждены автомобили и жилые дома.

В то же время, как отметил глава РГА, на момент удара улица была почти пуста, а люди не находились у окон , что помогло избежать пострадавших.

В настоящее время на месте работает штаб помощи. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку, коммунальные службы закрывают выбитые окна и убирают территорию.