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"Дуже надійний". Анчелотті гарантував Луніну місце у основі

Сан-Себастьян, Четвер 27 лютого 2025 13:43
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"Дуже надійний". Анчелотті гарантував Луніну місце у основі Фото: Беллінгем дякує Луніну за надійну гру (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Феєричну гру українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна в півфіналі Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада" окремо відзначив наставник "Королівського клубу" Карло Анчелотті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонів Іспанії.

У першому півфінальному поєдинку турніру українець вийшов у стартовому складі. За 90 хвилин ігрового часу йому вдалося здійснити шість сейвів та залишити ворота "сухими". "Реал" переміг суперника з рахунком - 1:0.

Наставник "вершкових" Анчелотті прокоментував виступ українця.

"Лунін показав себе дуже добре. Він дуже надійний воротар, був фантастичним минулого року, і те ж стосується цього сезону", – сказав тренер.

Крім того, Анчелотті гарантував українцю місце в основі на матч-відповідь півфіналу Кубка, який відбудеться 1 квітня. А от щодо ймовірного фіналу, тренер загадувати не став, заявивши, що говорити про це дуже рано.

На початку сезону італійський фахівець пообіцяв Луніну, що той буде основним голкіпером "Реала" в Кубку Іспанії. Поки тренер своє слово тримає. Лунін провів за "вершкових" усі матчі у поточному розіграші турніру, починаючи з 1/16 фіналу. Українець захищав ворота в іграх з "Депортіво Мінеро" (5:0), "Сельтою" (5:2), "Леганесом" (3:2) та першому матчі з "Реал Сосьєдадом" (1:0).

Якщо "Реал" не втратить перевагу та вийде в фінал, там він зустрінеться з переможцем пари "Барселона" – "Атлетіко". Перша зустріч цих суперників завершилася бойовою нічиєю – 4:4. Матч-відповідь відбудеться 2 квітня. Фінал пройде на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї 26 квітня.

Лунін у "Реалі" в сезоні-2024/25

Окрім матчів Кубка Іспанії, український голкіпер провів за "Реал" п'ять поєдинків в інших турнірах, підміняючи травмованого бельгійця Тібо Куртуа.

У Ла Лізі зіграв у 3-х зустрічах: пропустив 4 голи та 2 матчі завершив "на нуль". У Лізі чемпіонів – 2 поєдинки (пропустив 4 голи).

Загальна статистка Луніна в сезоні-2024/25 така: 9 матчів, 12 пропущених голів, 4 "сухі" гри.

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