Феєрія Яремчука: дубль, асист і розгром у півфіналі Кубка Греції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Греції, півфінал, перший матч

"Олімпіакос" – АЕК – 6:0

Голи: Орта, 8, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Ель-Каабі, 78

Український форвард вийшов у стартовому складі й одразу ж довів свою значущість на полі. Перші 20 хвилин стали справжнім жахіттям для суперника – португалець Орта оформив дубль, а асист на другий м'яч віддав саме Яремчук. Незабаром українець сам відзначився голом, скориставшись помилкою опонентів та пробивши точно в правий кут воріт.

Після перерви "Олімпіакос" продовжив тиснути – рахунок швидко став 4:0. А потім Яремчук знову відзначився: отримав передачу після помилки суперників, обігнав захисника та холоднокровно пробив повз голкіпера. Дубль, асист і жовта картка – активність українця була помітною на всіх фронтах.

На 73-й хвилині Яремчук залишив поле під овації трибун, а його команда довела справу до нищівної перемоги – 6:0.

"Олімпіакос" робить вагомий крок до фіналу Кубка Греції – матч-відповідь відбудеться 2 квітня. Цікаво, що у складі суперника, АЕКа, виступає колишній капітан "Динамо" - хорват Домагой Віда.

Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку минулого року. Попередній сезон він провів у оренді в іспанській "Валенсії", а права на гравця належали бельгійському "Брюгге". Усього за грецький клуб український форвард провів 22 матчі, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.