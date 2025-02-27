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Феєрія Яремчука: дубль, асист і розгром у півфіналі Кубка Греції

Пірей, Четвер 27 лютого 2025 11:24
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Феєрія Яремчука: дубль, асист і розгром у півфіналі Кубка Греції Фото: Роман Яремчук (instagram.com/r.yaremchuk)
Автор: Андрій Костенко

Український форвард пірейського "Олімпіакоса" Роман Яремчук допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу над афінським АЕКом у півфіналі Кубка Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Греції, півфінал, перший матч

"Олімпіакос" – АЕК – 6:0

Голи: Орта, 8, 19, Яремчук, 22, 54, Пальма, 47, Ель-Каабі, 78

Український форвард вийшов у стартовому складі й одразу ж довів свою значущість на полі. Перші 20 хвилин стали справжнім жахіттям для суперника – португалець Орта оформив дубль, а асист на другий м'яч віддав саме Яремчук. Незабаром українець сам відзначився голом, скориставшись помилкою опонентів та пробивши точно в правий кут воріт.

Після перерви "Олімпіакос" продовжив тиснути – рахунок швидко став 4:0. А потім Яремчук знову відзначився: отримав передачу після помилки суперників, обігнав захисника та холоднокровно пробив повз голкіпера. Дубль, асист і жовта картка – активність українця була помітною на всіх фронтах.

На 73-й хвилині Яремчук залишив поле під овації трибун, а його команда довела справу до нищівної перемоги – 6:0.

"Олімпіакос" робить вагомий крок до фіналу Кубка Греції – матч-відповідь відбудеться 2 квітня. Цікаво, що у складі суперника, АЕКа, виступає колишній капітан "Динамо" - хорват Домагой Віда.

Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" влітку минулого року. Попередній сезон він провів у оренді в іспанській "Валенсії", а права на гравця належали бельгійському "Брюгге". Усього за грецький клуб український форвард провів 22 матчі, у яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.

Феєрія Яремчука: дубль, асист і розгром у півфіналі Кубка Греції

Раніше "Реал" з безпомилковим Луніним здолав у Кубку Іспанії кривдників "Динамо".

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