"Очень надежный". Анчелотти гарантировал Лунину место в основе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионов Испании .

В первом полуфинальном поединке турнира украинец вышел в стартовом составе. За 90 минут игрового времени ему удалось совершить шесть сейвов и оставить ворота "сухими". "Реал" победил соперника со счетом - 1:0.

Наставник "сливочных" Анчелотти прокомментировал выступление украинца.

"Лунин показал себя очень хорошо. Он очень надежный вратарь, был фантастическим в прошлом году, и то же касается этого сезона", - сказал тренер.

Кроме того, Анчелотти гарантировал украинцу место в основе на ответный полуфинал Кубка, который состоится 1 апреля. А вот насчет вероятного финала, тренер загадывать не стал, заявив, что говорить об этом очень рано.

В начале сезона итальянский специалист пообещал Лунину, что тот будет основным голкипером "Реала" в Кубке Испании. Пока тренер свое слово держит. Лунин провел за "сливочных" все матчи в текущем розыгрыше турнира, начиная с 1/16 финала. Украинец защищал ворота в играх с "Депортиво Минеро" (5:0), "Сельтой" (5:2), "Леганесом" (3:2) и первом матче с "Реал Сосьедадом" (1:0).

Если "Реал" не потеряет преимущество и выйдет в финал, там он встретится с победителем пары "Барселона" - "Атлетико". Первая встреча этих соперников завершилась боевой ничьей - 4:4. Ответный матч состоится 2 апреля. Финал пройдет на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье 26 апреля.

Лунин в "Реале" в сезоне-2024/25

Кроме матчей Кубка Испании, украинский голкипер провел за "Реал" пять поединков в других турнирах, подменяя травмированного бельгийца Тибо Куртуа.

В Ла Лиге сыграл в 3-х встречах: пропустил 4 гола и 2 матча завершил "на ноль". В Лиге чемпионов - 2 поединка (пропустил 4 гола).

Общая статистка Лунина в сезоне-2024/25 такова: 9 матчей, 12 пропущенных голов, 4 "сухие" игры.