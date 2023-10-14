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Дуже мізерні. Кірбі про успіхи росіян при новому наступі

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Успіхи росіян при новому наступі біля Лимана та Авдіївки "дуже мізерні", а сама наступальна операція не стала сюрпризом для США.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що як і при минулому наступі, росіяни активно використовують тактику хвильових атак, кидаючи на українські позиції погано навчених солдатів без спорядження. В той же час, Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", - зазначив Кірбі.

Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські військові суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки називають найбільшим наступом загарбників на місто з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що війська РФ активно намагаються оточити місто. У Силах оборони України вважають, що таким чином загарбники хочуть здобути хоч якусь знакову "перемогу" та переламати хід бойових дій.

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час наступу росіяни використовували фосфор. 

Більше про те, чому російські окупанти штурмують Авдіївку, яку називають "воротами до Донецька" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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