Дуже багато "500-их". Росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати (перехоплення)

"У нас дуже багато "500-их", дуже багато... які, бл*ть, автомат кинув і сказав: "Пішли всі нах*й, я не буду далі служити" і з'*бався", - розповів окупант.

Також він не розуміє, куди дівається нова техніка, яка призначається військовим на фронт.

"Де наша нова техніка, так звана, яку, бл*ть, усі рекламують і кажуть - я в душі не *бу", - сказав він.

Його співрозмовниця припускає, що всю техніку перекидають на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, раніше окупант розповів матері, як їхній же танк розстріляв 20 російських військових.

Крім того, російські ЗМІ розповіли, як загарбники вбивають один одного на фронті.

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