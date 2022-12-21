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Дуже багато "500-их". Росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати (перехоплення)

Фото: росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти, які воюють проти України, масово кидають зброю та відмовляються служити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"У нас дуже багато "500-их", дуже багато... які, бл*ть, автомат кинув і сказав: "Пішли всі нах*й, я не буду далі служити" і з'*бався", - розповів окупант.

Також він не розуміє, куди дівається нова техніка, яка призначається військовим на фронт.

"Де наша нова техніка, так звана, яку, бл*ть, усі рекламують і кажуть - я в душі не *бу", - сказав він.

Його співрозмовниця припускає, що всю техніку перекидають на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, раніше окупант розповів матері, як їхній же танк розстріляв 20 російських військових.

Крім того, російські ЗМІ розповіли, як загарбники вбивають один одного на фронті.

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