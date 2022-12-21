Очень много "500-ых". Россияне массово бросают оружие и отказываются воевать (перехват)

"У нас очень много "500-ых", очень много... которые, бл*ть, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах*й, я не буду дальше служить" и съ*бался", - рассказал оккупант.

Также он не понимает, куда девается новая техника, которая предназначается военным на фронт.

"Где наша новая техника, так называемая, которую, бл*ть, все рекламируют и говорят - я в душе не *бу", - сказал он.

Его собеседница предполагает, что всю технику перебрасывают на Херсонское направление.

Напомним, ранее оккупант рассказал матери, как их же танк расстрелял 20 российских военных.

Кроме того, российские СМИ рассказали, как захватчики убивают друг друга на фронте.

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