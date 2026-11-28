Власникам iPhone із застарілою iOS загрожує масовий злам, і для цього може вистачити простого відкриття вебсайту. Telegram почав розсилати попередження користувачам зі старими версіями системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника Telegram Павла Дурова в X.
"Користувачів iPhone зламують у масовому масштабі. Якщо ваша iOS хоч трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Просто відкрити вебсайт може бути достатньо, щоб вас зламали", - написав Дуров.
Він додав, що Telegram надсилає таке попередження всім користувачам зі старими версіями iOS.
У повідомленні від офіційного акаунту Telegram сказано, що застаріла iOS містить вразливості, які ставлять під загрозу дані та облікові записи користувачів.
Щоб оновити систему, потрібно:
Дуров не уточнив, про які саме атаки йдеться. Водночас у листопаді дослідники кібербезпеки повідомляли про кілька масштабних кампаній проти власників iPhone.
Зокрема, компанія Confiant виявила мережу шкідливої реклами MoldyRoost, яка використовувала понад 480 рекламних доменів і атакувала користувачів у більш ніж 47 країнах. Зловмисники застосовували набори експлойтів Coruna та DarkSword, які спрямовані на старіші версії iOS.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Apple випустила оновлення, яке закрило 163 вразливості в iPhone та iPad. Найбільше виправлень стосувалося браузерного двигуна WebKit і ядра системи.
Ще раніше компанія випустила два термінові апдейти iOS. Одне з них закривало вразливість, яку хакери вже могли використовувати в цільових атаках.
Також ми писали, що в чипах старих iPhone знайшли вразливість, яку неможливо виправити оновленням системи. Під загрозою опинилися смартфони, випущені у 2018-2019 роках.