"Користувачів iPhone зламують у масовому масштабі. Якщо ваша iOS хоч трохи застаріла, усі ваші дані під загрозою. Просто відкрити вебсайт може бути достатньо, щоб вас зламали", - написав Дуров.

Він додав, що Telegram надсилає таке попередження всім користувачам зі старими версіями iOS.

У повідомленні від офіційного акаунту Telegram сказано, що застаріла iOS містить вразливості, які ставлять під загрозу дані та облікові записи користувачів.

Щоб оновити систему, потрібно:

відкрити "Налаштування" на телефоні;

перейти в розділ "Основні", а потім - "Оновлення ПЗ";

встановити останню доступну версію iOS.

Дуров не уточнив, про які саме атаки йдеться. Водночас у листопаді дослідники кібербезпеки повідомляли про кілька масштабних кампаній проти власників iPhone.

Зокрема, компанія Confiant виявила мережу шкідливої реклами MoldyRoost, яка використовувала понад 480 рекламних доменів і атакувала користувачів у більш ніж 47 країнах. Зловмисники застосовували набори експлойтів Coruna та DarkSword, які спрямовані на старіші версії iOS.