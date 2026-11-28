"Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хоть чуть-чуть устарела, все ваши данные под угрозой. Просто открыть вебсайт может быть достаточно, чтобы вас сломали", - написал Дуров.

Он добавил, что Telegram посылает такое предупреждение всем пользователям со старыми версиями iOS.

В сообщении от официального аккаунта Telegram сказано, что устаревшая iOS содержит уязвимости, которые ставят под угрозу данные и аккаунты пользователей.

Чтобы обновить систему, нужно:

открыть "Настройки" на телефоне;

перейти в раздел "Основные", а затем – "Обновление ПО";

установить последнюю доступную версию iOS.

Дуров не уточнил, о каких именно атаках идет речь. В ноябре исследователи кибербезопасности сообщали о нескольких масштабных кампаниях против владельцев iPhone.

В частности, компания Confiant обнаружила сеть вредоносной рекламы MoldyRoost, которая использовала более 480 рекламных доменов и атаковала пользователей более чем в 47 странах. Злоумышленники применяли наборы эксплойтов Coruna и DarkSword, направленных на более старые версии iOS.