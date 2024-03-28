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Дуров анонсував нову функцію у Telegram для користувачів з України, РФ та Білорусі

Фото: у Telegram з'явиться нова функція для користувачів з України, РФ та Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть обмежувати коло осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram засновника месенджера Павла Дурова.

"Чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності", - написав Дуров.

За його словами, у результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які брали участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів.

"З початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації подібного спаму", - зазначив Дуров.

Він також наголосив, що Telegram - не місце для спам-розсилок і закликів до насильства.

Розмови щодо обмеження Telegram в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні дедалі частіше говорять про обмеження діяльності Telegram-каналів.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, щоTelegram є проблемою з погляду нацбезпеки. Але, як додав він, месенджер можна використати на користь України.

Також сьогодні у СБУ повідомили, що месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.

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Лев ДуровTelegram