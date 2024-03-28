Дуров анонсував нову функцію у Telegram для користувачів з України, РФ та Білорусі

"Чотири дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності", - написав Дуров.

За його словами, у результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які брали участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів.

"З початку наступного тижня всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Ми також впроваджуємо рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації подібного спаму", - зазначив Дуров.

Він також наголосив, що Telegram - не місце для спам-розсилок і закликів до насильства.