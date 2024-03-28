Дуров анонсировал новую функцию в Telegram для пользователей из Украины, РФ и Беларуси

"Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность", - написал Дуров.

По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может посылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама", - отметил Дуров.

Он также подчеркнул, что Telegram - не место для спам-рассылок и призывов к насилию.