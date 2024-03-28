Дуров анонсировал новую функцию в Telegram для пользователей из Украины, РФ и Беларуси

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут посылать им личные сообщения в мессенджере Telegram.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram основателя мессенджера Павла Дурова.
"Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность", - написал Дуров.
По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.
"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может посылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама", - отметил Дуров.
Он также подчеркнул, что Telegram - не место для спам-рассылок и призывов к насилию.
Напомним, в последнее время в Украине все чаще говорят об ограничении деятельности Telegram-каналов.
В частности, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.
При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой с точки зрения нацбезопасности. Но, как добавил он, мессенджер можно использовать в пользу Украины.
Также сегодня в СБУ сообщили, что мессенджер Telegram сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян по блокированию некоторых каналов.
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