RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуров анонсировал новую функцию в Telegram для пользователей из Украины, РФ и Беларуси

Фото: у Telegram появится новая функция для пользователей из Украины, РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут посылать им личные сообщения в мессенджере Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram основателя мессенджера Павла Дурова.

"Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мероприятий и организационных мероприятий для того, чтобы предотвращать эту активность", - написал Дуров.

По его словам, в результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвовавших в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может посылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама", - отметил Дуров.

Он также подчеркнул, что Telegram - не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Разговоры по ограничению Telegram в Украине

Напомним, в последнее время в Украине все чаще говорят об ограничении деятельности Telegram-каналов.

В частности, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой с точки зрения нацбезопасности. Но, как добавил он, мессенджер можно использовать в пользу Украины.

Также сегодня в СБУ сообщили, что мессенджер Telegram сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян по блокированию некоторых каналов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лев ДуровTelegram