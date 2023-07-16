Дурень думкою багатіє. В ВМС пояснили для чого росіяни фарбують кораблі в чорний колір

Як відзначив Плетенчук, такі методи використовувались ще в часи Другої світової війни.

"Вони зафарбовують у чорний колір передні та задні частини кораблів, щоб у нічний час візуально було важче визначити тип корабля; для того, щоб його можна було сплутати з чимось іншим і на нічному фоні це має якось їм допомогти. Є таке українське прислів’я: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію", - розповів речник.

Також Дмитро Плетенчук додав, що наразі в Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 12. Зокрема:

в Азовському морі перебуває один ворожий корабель;

в Середземному - вісім, серед яких носій

"Це інші бойові одиниці (у Чорному морі, - ред.), не ракетоносії. Можливо, відбулося переміщення, оскільки ворог відчув небезпеку, наприклад, в Севастопольській бухті. Варіантів безліч", - вказав речник.

Вибухи у Севастополі

Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Також в місті повідомляли й про звуки стрілянини. Так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявив про "атаку дронів" в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.