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Дурак мыслью богатеет. В ВМС объяснили для чего россияне окрашивают корабли в черный цвет

Фото: в ВМС объяснили для чего россияне окрашивают корабли в черный цвет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные начали окрашивать свои корабли в черный цвет. Надеются, что это якобы усложнит определение типа судна.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, такие методы использовались еще во времена Второй мировой войны.

"Они закрашивают в черный цвет передние и задние части кораблей, чтобы в ночное время визуально было труднее определить тип корабля; для того, чтобы его можно было спутать с чем-то другим и на ночном фоне это должно как-то им помочь. Есть такая украинская пословица: "Дурак мыслью богатеет". Это об этой ситуации", - рассказал спикер.

Также Дмитрий Плетенчук добавил, что сейчас в Черном море находится 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 12. В частности:

  • в Азовском море находится один вражеский корабль;
  • в Средиземном - восемь, среди которых носитель

"Это другие боевые единицы (в Черном море, - ред.), не ракетоносители. Возможно, произошло перемещение, поскольку враг почувствовал опасность, например, в Севастопольской бухте. Вариантов множество", - указал спикер.

Взрывы в Севастополе

Этой ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Также в городе сообщали и о звуках стрельбы. Так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов" в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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