Нардеп Дунда предлагает парламенту признать ГРУ и ФСБ террористическими организациями

"Самая большая угроза национальной безопасности Украины сейчас - агрессивная политика России, направленная на дезорганизацию нашего государства", - заявил нардеп.

По словам Дунды, официальное признание ФСБ и ГРУ преступными организациями, в первую очередь, будет способствовать восприятию РФ на международной арене, как государства, поддерживающего терроризм.

Кроме этого, статус террористического режима облегчит введение санкций против страны-агрессора.

Нардеп также отметил, что нельзя рассчитывать на поддержку мирового сообщества в борьбе с терроризмом РФ, если Украина самостоятельно не начнет делать шаги в этом направлении.

"Мы не можем требовать что-то от мира, если сами ничего не делаем", - подытожил он.

Дунда напомнил, что в начале сентября спецслужбы РФ взяли очередных заложников: Эльдара Одаманова, Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

"Пора положить конец этой преступной практике", - заявил Дунда.

Постановлением также предусмотрено обращение парламента в Совет безопасности ООН, с требованием отнести ФСБ и ГРУ к террористическим организациям, наряду с ИГИЛ, Аль-Каидой, Хизболла и ХАМАС.