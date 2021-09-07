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Нардеп Дунда предлагает парламенту признать ГРУ и ФСБ террористическими организациями

Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает Верховной раде признать спецслужбы Российской Федерации - Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное управление генштаба вооруженных сил (ранее Главное разведывательное управление (ГРУ)), террористическими организациями и зарегистрировал соответствующее постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дунды во время брифинга.

"Самая большая угроза национальной безопасности Украины сейчас - агрессивная политика России, направленная на дезорганизацию нашего государства", - заявил нардеп.

По словам Дунды, официальное признание ФСБ и ГРУ преступными организациями, в первую очередь, будет способствовать восприятию РФ на международной арене, как государства, поддерживающего терроризм.

Кроме этого, статус террористического режима облегчит введение санкций против страны-агрессора.

Нардеп также отметил, что нельзя рассчитывать на поддержку мирового сообщества в борьбе с терроризмом РФ, если Украина самостоятельно не начнет делать шаги в этом направлении.

"Мы не можем требовать что-то от мира, если сами ничего не делаем", - подытожил он.

Дунда напомнил, что в начале сентября спецслужбы РФ взяли очередных заложников: Эльдара Одаманова, Наримана Джелялова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

"Пора положить конец этой преступной практике", - заявил Дунда.

Постановлением также предусмотрено обращение парламента в Совет безопасности ООН, с требованием отнести ФСБ и ГРУ к террористическим организациям, наряду с ИГИЛ, Аль-Каидой, Хизболла и ХАМАС.

Как сообщалось, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар, были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 активистов.

МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Действия оккупационных властей также осудил президент Владимир Зеленский.

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