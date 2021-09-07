Нардеп Дунда пропонує парламенту визнати ГРУ і ФСБ терористичними організаціями

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній раді визнати спецслужби Російської Федерації - Федеральну службу безпеки (ФСБ) і Головне управління генштабу збройних сил (раніше Головне розвідувальне управління (ГРУ)), терористичними організаціями і зареєстрував відповідну постанову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дунди під час брифінгу.
"Найбільша загроза національній безпеці України зараз - агресивна політика Росії, спрямована на дезорганізацію нашої держави", - заявив нардеп.
За словами Дунди, офіційне визнання ФСБ і ГРУ злочинними організаціями, в першу чергу, буде сприяти сприйняттю РФ на міжнародній арені, як держави, що підтримує тероризм.
Крім цього, статус терористичного режиму полегшить введення санкцій проти країни-агресора.
Нардеп також зазначив, що не можна розраховувати на підтримку світової спільноти в боротьбі з тероризмом РФ, якщо Україна самостійно не почне робити кроки в цьому напрямку.
"Ми не можемо вимагати щось від світу, якщо самі нічого не робимо", - підсумував він.
Дунда нагадав, що на початку вересня спецслужби РФ взяли чергових заручників: Ельдара Одаманова, Нарімана Джелялова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеінова.
"Пора покласти край цій злочинній практиці", - заявив Дунда.
Постановою також передбачено звернення парламенту до Ради безпеки ООН, з вимогою віднести ФСБ і ГРУ до терористичних організацій, поряд з ІГІЛ, Аль-Каїдою, Хізболлою і ХАМАСом.
Як повідомлялось, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар, були затримано та відвезено в невідомому напрямку 5 активістів.
МЗС України висловив протест проти затримань в Криму. Дії окупаційної влади також засудив президент Володимир Зеленський.