UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Думав, що Україна як Росія". Як американці уявляють нашу країну і чому хочуть залишитися

Як американці уявляють Україну до приїзду (фото: Getty Imeges)
Автор: Юлія Гаюк

Американець Майкл Віллена, який живе в Україні вже кілька років, зізнався, що до переїзду майже нічого не знав про країну. Але реальність зовсім не виправдала його очікувань.

Про це Майкл Віллена розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Київ виявився сучаснішим, ніж очікував

"Я був здивований, що Україна така, як багато західноєвропейських країн. Київ виявився дуже гарним архітектурно та навіть більш сучасним, ніж я думав", - каже він.

До переїзду чоловік припускав, що Україна - це країна, яка лише розвивається. Він порівнював її з дешевшими країнами, які зазвичай менш модернізовані.

"У Києві дешевше, ніж у Відні, і, за моїм досвідом, дешевші країни не такі сучасні. Але тут гарні міста, гарні люди, дуже приємні та позитивні враження в мене", - додав він.

Україна та Росія - дві різні країни

До приїзду в Україну Майкл побував у Росії. Цей досвід сформував у нього хибне уявлення, ніби Україна буде подібною. Але відмінність виявилася відчутною.

"Я намагався уникати багатьох стереотипів, але був у Росії у 2018 році. Я думав, що це буде такий самий досвід. Я не знав, що між Україною та Росією буде така велика різниця", - зазначає американець.

За його словами, найбільша відмінність - це люди.

"Там у мене немає такого позитивного досвіду, емоцій, як в Україні. Це інша країна, інша мова. Головна відмінність - це різниця в менталітеті. Це було дуже відчутно", - наголосив він.

Європейський стиль і пострадянський вплив

Він також звернув увагу на унікальне поєднання культур в Україні.

"В Україні поєднується європейський стиль і пострадянський вплив. Це впливає на Україну більше, ніж культури інших країн", - вважає Майкл.

За його словами, шість років тому він чув більше російської мови чи суржику, ніж зараз. Однак згодом побачив, як змінюється мовна ситуація і культурне середовище.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна