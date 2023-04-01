"Думаєш, що бліндаж здує". Окупант скаржиться на постійні удари ЗСУ (перехоплення)

Російський солдат у розмові зі своїм товаришем розповідає, що його відправили на передову на три дні. Там він зіткнувся з опором українських захисників.

"Сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі", - розповідає окупант.

У розмові росіянин згадує, що одного разу їх перекинули на позицію, яка була усіяна трупами солдатів РФ.

Він додає, що його записали добровольцем, хоча його було мобілізовано. Військовий також поскаржився на жахливих командирів та погану їжу.