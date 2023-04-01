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"Думаєш, що бліндаж здує". Окупант скаржиться на постійні удари ЗСУ (перехоплення)

Фото: окупант поскаржився на постійні удари українських військових (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують завдавати ударів по російським окупантам та завдають їм втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Російський солдат у розмові зі своїм товаришем розповідає, що його відправили на передову на три дні. Там він зіткнувся з опором українських захисників.

"Сидиш, думаєш, що бліндаж здує. Так обстрілюють. Я не висовуюся нікуди в принципі", - розповідає окупант.

У розмові росіянин згадує, що одного разу їх перекинули на позицію, яка була усіяна трупами солдатів РФ.

Він додає, що його записали добровольцем, хоча його було мобілізовано. Військовий також поскаржився на жахливих командирів та погану їжу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за останню добу українські військові завдали вісім авіаударів за позиціями росіян.

Також ми писали, що вчора, 31 березня, бійці ЗСУ знищили систему ППО росіян.

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