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Под дулами автоматів. Під Херсоном оккупанти "готуються" к туристичному сезону

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Херсон, Неділя 29 травня 2022 14:00
Под дулами автоматів. Під Херсоном оккупанти "готуються" к туристичному сезону Фото: Генічеськ Херсонської області (azov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон. Для більшої переконливості використовують автомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та "Arabatka.club" в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці", - розповіла вона.

За її словами, окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

При цьому, як каже Денісова, самі окупанти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

Нагадаємо, Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову частину України.

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Херсонская область
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