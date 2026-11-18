На думку представника спецслужби, за гучними викриттями в інформаційному просторі часто не стоять реальні юридичні кроки.



"Цей внутрішній тиск здійснюється антикорупційними органами... Робляться якісь незрозумілі реалізації. Добре зрежисовані, дороговартісні, але в яких немає продовження", - заявив Дука.



Він звернув увагу на те, що після медійних повідомлень про ймовірну причетність наближених до влади осіб до корупційних схем суспільство так і не бачить офіційних підозр чи судових перспектив у цих справах.



"Де ці близькі особи? Де їм підозри? Де процесуальні рішення? Чи це просто торги? Чи це важіль впливу на президента? Я вважаю, що це важіль впливу на президента", - наголосив генерал-майор СБУ.



Крім того, під час виступу Дука згадав про чутки щодо можливого вручення підозри керівнику ГУР Кирилу Буданову. Він закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка публічно прояснити ситуацію та розставити крапки над "і".



"Так вона має бути чи не має? Якщо має, хай буде. А якщо не має, то хай пан Кривонос і Клименко встануть та скажуть, що її немає", - підсумував Дука.



Нагадаємо, що Сергій Дука є фігурантом розслідування "Карфаген". За версією детективів НАБУ та прокурорів САП, він міг входити до злочинної організації, яка забезпечувала прикриття нелегальному бізнесу.



6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд визначив для генерала запобіжний захід у вигляді застави на суму 65 мільйонів гривень. Після внесення цих коштів він залишив слідчий ізолятор.



Сам посадовець усі закиди категорично заперечує. На його переконання, кримінальне провадження є помстою антикорупційних структур за те, що він раніше документував імовірні зловживання всередині самих НАБУ та САП.



До того ж Дука характеризував цю справу як сплановану інформаційно-політичну кампанію та закликав керівництво антикорупційних органів вийти на відкриту публічну дискусію.