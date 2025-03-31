Духовний радник Трампа: українцям потрібна зброя для захисту, а не гроші

Українські воїни хочуть отримати від США зброю для захисту мирного населення, а не гроші. Допомога необхідна через постійні повітряні атаки росіян.

Як передає РБК-Україна , про це в соцмережі X написав духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Бернс після візиту в Україну наголосив, що коли він бачить фотографії мертвих тіл українських дітей чи старих людей, а також чує історії про молодих українських солдатів, які дякують президенту США Дональду Трампу та просять про додаткові снаряди для захисту своїх домівок, його "мало хвилює, чи подобається комусь президент Зеленський, або чи є бажання виділяти більше грошей Україні".

"Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які, як і раніше, обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей", - підкреслив духовний радник Трампа.

Він нагадав, що саме Трамп почав надавати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin "замість подушок".

"Президент Трамп - найбільший друг невинного мирного населення України. Він покладе край цій війні. Усі в Україні дякують президенту Трампу та Америці за те, що вони підтримують Україну", - додав Бернс.