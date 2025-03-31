Духовний радник Трампа: президент США рішуче налаштований захистити суверенітет України

"Нещодавні заяви президента (Трампа, - ред.) щодо України демонструють його непохитну відданість миру та справедливості у вашій великій країні. Його готовність запровадити економічні санкції щодо російської нафти, включаючи 25% мито на весь імпорт російської нафти, свідчить про його рішучість захистити суверенітет України та припинити кровопролиття", - заявив Бернс.

Також пастор підкреслив важливість нещодавніх мирних переговорів та домовленостей про часткове припинення вогню на морі та по енергетичних об'єктах.

"Заплановані обговорення президента (Трампа, - ред.) з президентом Путіним цього тижня демонструють його відданість пошуку мирного вирішення конфлікту. Як прихильник президента Трампа від самого початку, я можу засвідчити, що президент Трамп підходить до цих переговорів одночасно із силою та співчуттям, завжди пам’ятаючи про вплив на життя невинних людей", – наголосив пастор.

Хто такий пастор Марк Бернс

Пастор Марк Бернс - американський пастор, телевізійний проповідник і політичний активіст. Він став відомим як особистий духовний радник президента США Дональда Трампа.

Бернс є співзасновником і старшим пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Завдяки своїй активній проповідницькій діяльності, Бернс став відомим не лише серед релігійних спільнот, а й у політичних колах США.

Бернс активно підтримував Дональда Трампа під час його президентської кампанії 2016 року та став одним із головних представників релігійного крила Республіканської партії. Його виступи та риторика зробили його однією з найвпливовіших фігур серед афроамериканських християнських лідерів, які підтримували Трампа.

Пастор відомий своєю активною участю в міжнародних питаннях. Він неодноразово коментував ситуацію в Україні, закликаючи США до посиленої підтримки країни в її боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те що Бернс прибув з візитом до України. Він вже відвідав Бучу та Ірпінь.