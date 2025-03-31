Духовный советник Трампа: президент США решительно настроен защитить суверенитет Украины

"Недавние заявления президента (Трампа, - ред.) по Украине демонстрируют его непоколебимую приверженность миру и справедливости в вашей великой стране. Его готовность ввести экономические санкции в отношении российской нефти, включая 25% пошлину на весь импорт российской нефти, свидетельствует о его решимости защитить суверенитет Украины и прекратить кровопролитие", - заявил Бернс.

Также пастор подчеркнул важность недавних мирных переговоров и договоренностей о частичном прекращении огня на море и по энергетическим объектам.

"Запланированные обсуждения президента (Трампа, - ред.) с президентом Путиным на этой неделе демонстрируют его приверженность поиску мирного решения конфликта. Как сторонник президента Трампа с самого начала, я могу засвидетельствовать, что президент Трамп подходит к этим переговорам одновременно с силой и сочувствием, всегда помня о влиянии на жизнь невинных людей", - подчеркнул пастор.

Кто такой пастор Марк Бернс

Пастор Марк Бернс - американский пастор, телевизионный проповедник и политический активист. Он стал известным как личный духовный советник президента США Дональда Трампа.

Бернс является соучредителем и старшим пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Благодаря своей активной проповеднической деятельности, Бернс стал известным не только среди религиозных сообществ, но и в политических кругах США.

Бернс активно поддерживал Дональда Трампа во время его президентской кампании 2016 года и стал одним из главных представителей религиозного крыла Республиканской партии. Его выступления и риторика сделали его одной из самых влиятельных фигур среди афроамериканских христианских лидеров, которые поддерживали Трампа.

Пастор известен своим активным участием в международных вопросах. Он неоднократно комментировал ситуацию в Украине, призывая США к усиленной поддержке страны в ее борьбе против российской агрессии.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Бернс прибыл с визитом в Украину. Он уже посетил Бучу и Ирпень.