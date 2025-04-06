Духовний радник Трампа про атаку на Кривий Ріг: "Цей терор має бути засуджений"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис пастора Бернса у соціальній мережі Х.

Пастор наголосив, що ракети на Кривий Ріг були запущені Росією, що призвело до трагічної загибелі дорослих та дітей.

"Вчора російська ракета влучила в Кривий Ріг, в результаті чого загинуло 16 людей, в тому числі 6 дітей (на сьогодні жертв більше, - ред.). Трагічна втрата невинних життів. Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра - це вибір, а не почуття!", - заявив Бернс.

Нагадаємо, що нещодавно особистий духовний радник президента Трампа Марк Бернс відвідав Україну. Зокрема, він побував у Бучі та Ірпені.

Після свого візиту в Україну Бернс заявив, що українські воїни хочуть отримати від США зброю для захисту мирного населення, а не гроші. Допомога необхідна через постійні повітряні атаки росіян.

Заяви посла США в Україні

Зауважимо, що радник Трампа, хоча коротко, але чітко визнав, що удар по Кривому Рогу був здійснений російською ракетою, на відміну від посла США в Україні Бріджит Брінк. Дипломатка раніше також відреагувала на удар по Кривому Рогу. Однак у своєму дописі вона не згадала, що по місту вдарила саме російська балістична ракета.

На її заяву відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що "неприємно здивований" такою слабкою реакцією посольства США.

Зрештою посол США висловила солідарність Україні після трагедії у Кривому Розі, і цього разу все-таки згадала РФ.