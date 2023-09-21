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Дух самурая. Алонсо підготував спеціальний шолом для Гран-прі Японії

Фото: Фернандо Алонсо двічі перемагав на "Сузуці" (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо виступатиме в колоритному шоломі на японському автодромі "Сузука" в найближчий вікенд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Дворазовий чемпіон світу матиме особливе екіпірування на черговому етапі сезону-2023 Королівських автоперегонів. Іспанець надихатиметься японськими мотивами під слоганом "Усередині живе дух самурая".

Базовою барвою шолома Алонсо став білий колір. Також окремі елементи виконані в червоному та чорному. На захисному головному уборі гонщика чітко простежується прапор Японії. Окрім того, знайшлося місце для традиційної японської архітектури та самурая з катаною.

Прийдешній гран-прі буде для Алонсо 19-м у Країні сонця, що сходить. Іспанський пілот по одному разу перемагав на "Сузуці" (2006) та "Фудзі" (2008) за кермом "Рено". Торік він фінішував 7-м у лавах "Альпін".

Гран-прі Японії пройде 22-24 вересня. Суботня кваліфікація розпочнеться о 9:00 за київським часом. Натомість старт гонки в неділю – о 8:00.

 

 

 

 

 

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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