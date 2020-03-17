Duglas Alliance завершила 70% работ по строительству ГЭС в Экваториальной Гвинее

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ГЭС станет наибольшей среди всех генерирующих мощностей страны

Международная компания Duglas Alliance LTD завершила 70% работ по строительству ГЭС "Сендже" в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам генерального директора компании Юрия Потийко, по итогам 2019 года компания более, чем на 70% выполнила работы по строительству ГЭС "Сендже" на реке Веле.

Кроме выполненных строительных работ на плотине, дамбах и других основных сооружениях ГЭС "Сендже" на объект завезено практически всё необходимое гидравлическое и электромеханическое оборудование, общий вес которого составил около 7 100 тон.

ГЭС "Сендже" - гидроэлектростанция на реке Веле в материковой части Экваториальной Гвинеи, которая станет наибольшей среди всех генерирующих мощностей страны и обеспечит бесперебойную поставку электроэнергии не только по всей территории Экваториальной Гвинеи, но и даст возможность экспортировать электроэнергию в соседние страны.

Строительство осуществляется по заказу правительства Экваториальной Гвинеи. Основными поставщиками гидравлического, электромеханического, грузоподъемного оборудования стали французская компания Alstom (в дальнейшем американская компания GE (General Electric)), а также украинские заводы "Мастер Профи", "Днепропресс", "Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования". Реализация проекта началась в 2012 году. Осенью 2015 года состоялось перекрытие реки Веле.

В 2016 году строительство объекта было приостановлено по причинам отсутствия финансирования со стороны правительства РЭГ, возобновление работ произошло только в июле 2018 года.

С момента возобновления работ Duglas Alliance осуществила монтаж более 1 100 тонн гидравлического и механического оборудования, приступила к возведению русловой части бетонной плотины и к устройству цементационной завесы, а также к выполнению буровзрывных работ на отводящем канале здания ГЭС. На всех основных сооружениях ГЭС уложено около 55,0 тыс. м³ бетона.

Как ранее писало РБК-Украина, Фонд государственного имущества Украины продал Первомайскую гидроэлектростанцию (ГЭС).