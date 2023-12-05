Дует українців у Чемпіоншипі залишився без головних тренерів

Керівництву "Свонсі" урвався терпець після продовження серії без перемог до п'яти матчів. Майкл Дафф залишився без роботи після падіння "лебедів" на 18-те місце в турнірній таблиці.

45-річний тренер очолив "Свонсі" влітку. На береги Атлантики він перебрався з "Барнслі", з яким у попередньому сезоні дійшов до фіналу плей-офф англійської Ліги 1. Разом із ним "Ліберті Стедіум" покинув увесь штаб, окрім Алана Шихана. Той готуватиме Кухаревича та компанію до наступного поєдинку.

Натомість боси "Сандерленда" попрощалися з Тоні Маубреєм. Англійський фахівець затримався на "Стедіум оф Лайт" на понад рік. Роботу з "чорними котами" він розпочав на старті сезону 2022/23. Тоді "Сандерленд" фінішував на 6-й сходинці, але програв півфінал плей-офф за вихід до Прем'єр-ліги.

"Чорні коти" наразі йдуть на 9-й сходинці в Першому дивізіоні. Серія без перемог команди склала 3 матчі. Русин пропустив останні два поєдинки "Сандерленда" через проблеми зі здоров'ям. Загалом він зіграв 9 матчів (1 асист).