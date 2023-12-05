UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дует українців у Чемпіоншипі залишився без головних тренерів

Фото: Тоні Маубрей став безробітним (facebook.com/sunderlandafc)
Автор: Антон Федорців

Валлійський "Свонсі" та англійський "Сандерленд" із кількагодинною різницею вказали на двері керманичам команд. Кольори середняків Першого дивізіону Англії захищають українські нападники Микола Кухаревич і Назарій Русин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "лебедів".

Керівництву "Свонсі" урвався терпець після продовження серії без перемог до п'яти матчів. Майкл Дафф залишився без роботи після падіння "лебедів" на 18-те місце в турнірній таблиці.

45-річний тренер очолив "Свонсі" влітку. На береги Атлантики він перебрався з "Барнслі", з яким у попередньому сезоні дійшов до фіналу плей-офф англійської Ліги 1. Разом із ним "Ліберті Стедіум" покинув увесь штаб, окрім Алана Шихана. Той готуватиме Кухаревича та компанію до наступного поєдинку.

Натомість боси "Сандерленда" попрощалися з Тоні Маубреєм. Англійський фахівець затримався на "Стедіум оф Лайт" на понад рік. Роботу з "чорними котами" він розпочав на старті сезону 2022/23. Тоді "Сандерленд" фінішував на 6-й сходинці, але програв півфінал плей-офф за вихід до Прем'єр-ліги.

"Чорні коти" наразі йдуть на 9-й сходинці в Першому дивізіоні. Серія без перемог команди склала 3 матчі. Русин пропустив останні два поєдинки "Сандерленда" через проблеми зі здоров'ям. Загалом він зіграв 9 матчів (1 асист).

До слова, раніше Мудрик заробив пенальті для "Челсі" в протистоянні з "Брайтоном".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії