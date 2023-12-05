RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуэт украинцев в Чемпионшипе остался без главных тренеров

Фото: Тони Маубрей стал безработным (facebook.com/sunderlandafc)
Автор: Антон Федорцив

Валлийский "Суонси" и английский "Сандерленд" с несколькочасовой разницей указали на дверь наставникам команд. Цвета середняков Первого дивизиона Англии защищают украинские нападающие Николай Кухаревич и Назарий Русин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "лебедей".

У руководства "Суонси" лопнуло терпение после продолжения серии без побед до пяти матчей. Майкл Дафф остался без работы после падения "лебедей" на 18-е место в турнирной таблице.

45-летний тренер возглавил "Суонси" летом. На берега Атлантики он перебрался из "Барнсли", с которым в предыдущем сезоне дошел до финала плей-офф английской Лиги 1. Вместе с ним "Либерти Стэдиум" покинул весь штаб, кроме Алана Шихана. Тот будет готовить Кухаревича и компанию к следующему поединку.

В свою очередь боссы "Сандерленда" простились с Тони Маубреем. Английский специалист задержался на "Стэдиум оф Лайт" более года. Работу с "черными котами" он начал на старте сезона 2022/23. Тогда "Сандерленд" финишировал на 6-й строчке, но проиграл полуфинал плей-офф за выход в Премьер-лигу.

"Черные коты" в данный момент идут на 9-й строчке в Первом дивизионе. Серия без побед команды составила 3 матча. Русин пропустил последние два поединка "Сандерленда" из-за проблем со здоровьем. В общей сложности он сыграл 9 матчей (1 ассист).

К слову, ранее Мудрик заработал пенальти для "Челси" в противостоянии с "Брайтоном".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Англии