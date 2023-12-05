Дуэт украинцев в Чемпионшипе остался без главных тренеров

У руководства "Суонси" лопнуло терпение после продолжения серии без побед до пяти матчей. Майкл Дафф остался без работы после падения "лебедей" на 18-е место в турнирной таблице.

45-летний тренер возглавил "Суонси" летом. На берега Атлантики он перебрался из "Барнсли", с которым в предыдущем сезоне дошел до финала плей-офф английской Лиги 1. Вместе с ним "Либерти Стэдиум" покинул весь штаб, кроме Алана Шихана. Тот будет готовить Кухаревича и компанию к следующему поединку.

В свою очередь боссы "Сандерленда" простились с Тони Маубреем. Английский специалист задержался на "Стэдиум оф Лайт" более года. Работу с "черными котами" он начал на старте сезона 2022/23. Тогда "Сандерленд" финишировал на 6-й строчке, но проиграл полуфинал плей-офф за выход в Премьер-лигу.

"Черные коты" в данный момент идут на 9-й строчке в Первом дивизионе. Серия без побед команды составила 3 матча. Русин пропустил последние два поединка "Сандерленда" из-за проблем со здоровьем. В общей сложности он сыграл 9 матчей (1 ассист).