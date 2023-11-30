UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дует "Орландо" організував розкішний аллей-уп у контратаці: момент дня в НБА

Фото: Коул Ентоні набрав 25 пунктів проти "Вашингтона" (twitter.com/OrlandoMagic)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолили оборонці "Орландо Меджик" Джейлен Саггс і Коул Ентоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Зв'язка "Меджик" укотре продемонструвала дива взаємодії. Саггс і Ентоні підкорили епізодом у середині фінальної чверті протистоянні з "Вашингтоном". Перший перехопив м'яч, розігнав контратаку та елегантно накинув другому, а той – ефектно вгатив згори.

Стараннями цього дуету та інших "Орландо" відсвяткував упевнену домашню перемогу (139:120). "Меджик" піднялися на друге місце в Східній конференції НБА. Натомість "Візардс" тут – на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Орландо" Франц Вагнер. Він набрав 31 пункт. Натомість Ентоні та Саггс додали ще 25 і 22 очки відповідно.

Хто такий Коул Ентоні

Уродженець Орегона, на студентському рівні виступав за "Тар Хілз" із Північної Кароліни. Обраний "Орландо" під 15-м номером на драфті НБА-2020.

У листопаді того ж року підписав договір із "Меджик". У складі команди проводить четвертий сезон на рівні асоціації. Зі збірною США U-18 виграв чемпіонат ФІБА Америк у 2018 році. Восени підписав 3-річний контракт із "Орландо" на 39 млн доларів.

Батько плеймейкера – Грег Ентоні – виступав за "Нікс", "Ванкувер", "Сіетл", "Портленд", "Чикаго" та "Мілуокі", а після завершення кар'єри став телеекспертом. Вітчим Ентоні – Реймонд Магвайр – американський бізнесмен і політик.

До слова, напередодні оборонець "Сакраменто" Монк очолив хіт-парад моментів із геймвінером проти "Голден Стейта".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол