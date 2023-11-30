Дует "Орландо" організував розкішний аллей-уп у контратаці: момент дня в НБА

Зв'язка "Меджик" укотре продемонструвала дива взаємодії. Саггс і Ентоні підкорили епізодом у середині фінальної чверті протистоянні з "Вашингтоном". Перший перехопив м'яч, розігнав контратаку та елегантно накинув другому, а той – ефектно вгатив згори.

Стараннями цього дуету та інших "Орландо" відсвяткував упевнену домашню перемогу (139:120). "Меджик" піднялися на друге місце в Східній конференції НБА. Натомість "Візардс" тут – на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Орландо" Франц Вагнер. Він набрав 31 пункт. Натомість Ентоні та Саггс додали ще 25 і 22 очки відповідно.

Хто такий Коул Ентоні

Уродженець Орегона, на студентському рівні виступав за "Тар Хілз" із Північної Кароліни. Обраний "Орландо" під 15-м номером на драфті НБА-2020.

У листопаді того ж року підписав договір із "Меджик". У складі команди проводить четвертий сезон на рівні асоціації. Зі збірною США U-18 виграв чемпіонат ФІБА Америк у 2018 році. Восени підписав 3-річний контракт із "Орландо" на 39 млн доларів.

Батько плеймейкера – Грег Ентоні – виступав за "Нікс", "Ванкувер", "Сіетл", "Портленд", "Чикаго" та "Мілуокі", а після завершення кар'єри став телеекспертом. Вітчим Ентоні – Реймонд Магвайр – американський бізнесмен і політик.