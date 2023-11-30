Дуэт "Орландо" организовал роскошный аллей-уп в контратаке: момент дня в НБА

Связка "Мэджик" в очередной раз продемонстрировала чудеса взаимодействия. Саггс и Энтони покорили эпизодом в середине финальной четверти противостоянии с "Вашингтоном". Первый перехватил мяч, разогнал контратаку и элегантно набросил второму, а тот – эффектно вколотил сверху.

Стараниями этого дуэта и других "Орландо" отметил уверенную домашнюю победу (139:120). "Мэджик" поднялся на второе место в Восточной конференции НБА. В свою очередь "Уизардс" здесь – на предпоследней строчке.

Самым результативным в поединке стал форвард "Орландо" Франц Вагнер. Он набрал 31 пункт. Энтони и Саггс добавили еще 25 и 22 очка соответственно.

Кто такой Коул Энтони

Уроженец Орегона, на студенческом уровне выступал за "Тар Хилз" из Северной Каролины. Выбран "Орландо" под 15-м номером на драфте НБА-2020.

В ноябре того же года подписал договор с "Мэджик". В составе команды проводит четвертый сезон на уровне ассоциации. Со сборной США U-18 выиграл чемпионат ФИБА Америк в 2018 году. Осенью подписал 3-летний контракт с "Орландо" на 39 млн долларов.

Отец плеймейкера – Грег Ентони – выступал за "Никс", "Ванкувер", "Сиэтл", "Портленд", "Чикаго" и "Милуоки", а по завершении карьеры стал телеэкспертом. Отчим Энтони – Рэймонд Магуайр – американский бизнесмен и политик.