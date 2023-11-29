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Геймвінер оборонця "Сакраменто" довершив камбек проти "Голден Стейта": момент дня в НБА

Сакраменто, Середа 29 листопада 2023 10:22
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Геймвінер оборонця "Сакраменто" довершив камбек проти "Голден Стейта": момент дня в НБА Фото: Малік Монк зробив свою справу на домашній арені (twitter.com/SacramentoKings)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Сакраменто Кінгз" Малік Монк опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

25-річний американець став головним героєм зустрічі з "Голден Стейтом". На фінальних секундах він наважився взяти ініціативу на себе, змістився від правого краю в центр і в боротьбі з опонентом набрав переможні два пункти від щита.

"Кінгз" оформили яскраву вольову перемогу (124:123). Відставання "Сакраменто" впродовж поєдинку становило понад 20 очок. Утім, саме команда Монка пробилася в чвертьфінал внутрішньосезонного турніру. Там каліфорнійці зустрінуться з "Нью-Орлеаном".

Найрезультативнішим на паркеті були представники "Ворріорз" Ендрю Віггінс і Стеф Каррі. Обидва набрали 29 очок і зробили по 10 підбирань. Натомість Монк за 26 хвилин у грі оформив 21 пункт.

Хто такий Малік Монк

Уродженець штату Арканзас, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Шарлоттом" під 11-м номером драфту НБА-2017.

У складі "Горнетс" провів чотири сезони. Перед сезоном 2021/22 підписав контракт із "Лейкерс". Затримався в Лос-Анджелесі лише на рік, а влітку 2022-го поставив підпис під 2-річною угодою з "Кінгз" на 19 млн доларів.

Молодший брат колишнього ресівера низки команд НФЛ Маркуса Монка. У коледжі грав разом із нинішнім партнером по команді Де'Ароном Фоксом.

До слова, напередодні дебютант "Юти" Джордж очолив хіт-парад моментів із данком проти "Нью-Орлеана".

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