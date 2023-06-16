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Дует оборонців збірної України організував камбек на Балканах: відео

Фото: Роздягальня збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Непросто складається поєдинок третього туру кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Північної Македонії для національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Збірна України провалила перший тайм у Скоп'є. Однак, настанови Сергія Реброва в перерві змінили перебіг зустрічі. Упродовж п'яти хвилин у другому таймі "синьо-жовті" забили двічі.

Першим відзначився Ілля Забарний. Допоміг українцям стандарт із правого флангу. Циганков подав кутовий у центр карної зони, а центрбек "Борнмута" головою класно підсік м'яч під дальню стійку.

Відео гола Забарного:

ВІДЕО

А згодом зіграв джокер тренерського штабу гостей. Юхим Конопля, який вийшов на заміну вдало підключився до атаки "синьо-жовтих". Оборонець "Шахтаря" опинився на підбиранні та більярдним пострілом відправив м'яч у кут.

Відео гола Коноплі:

ВІДЕО

До слова, раніше пригадали інцидент з розбитим обличчям Шевченка в поєдинку проти Північної Македонії.

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