Дует оборонців "Маямі" організував переможний аллей-уп: момент дня в НБА
На вершині хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася комбінація дуету з "Маямі Гіт" – Гейба Вінсента та Джиммі Батлера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Флоридці на останніх секундах протистояння з "Г'юстоном" провели результативний випад. Головними героями "Гіт" стали Вінсент і Батлер. Перший від бокової лінії елегантно накинув м'яч на щит, а другий класно закинув згори.
Відігратися "Рокетс" уже не мали змоги, тож "Маямі" відсвяткував домашню перемогу (97:95). Цей успіх дозволив флоридцям закріпитися на 6-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Г'юстон" – безнадійний аутсайдер на Заході.
Сам Батлер провів на паркеті 28 хвилин. За цей час він встиг набрати 16 очок, оформив 5 підбирань і зробив 4 передачі. Найрезультативнішим у матчі став інший оборонець "Маямі" – Тайлер Хірро (31 пункт).
Хто такий Джиммі Батлер
Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав за "Маркетт Голден Іглз". Обраний "Чикаго" під 30-м номером драфту НБА-2011.
У складі "Буллз" провів 6 сезонів. Пізніше захищав кольори "Міннесоти" та "Філадельфії". До лав "Маямі" перебрався перед сезоном 2019/20. Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок, олімпійський чемпіон-2016 у складі збірної США.
Отримав диплом бакалавра гуманітарних наук у галузі комунікацій. Любить кантрі та футбол, а після завершення кар'єри планує займатися кав'ярним бізнесом.
До слова, напередодні форвард "Атланти" Коллінз став першим героєм вечора з "томагавком" проти "Фінікса".
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