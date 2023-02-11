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Дуэт защитников "Майами" организовал победный аллей-уп: момент дня в НБА

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Маями, Суббота 11 февраля 2023 10:30
Дуэт защитников "Майами" организовал победный аллей-уп: момент дня в НБА Фото: Джимми Батлер в победном прыжке (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

На вершине хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказалась комбинация дуэта из "Майами Хит" – Гейба Винсента и Джимми Батлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Флоридцы на последних секундах противостояния с "Хьюстоном" провели результативный выпад. Главными героями "Хит" стали Винсент и Батлер. Первый от боковой линии элегантно набросил мяч на щит, а второй классно забросил сверху.

Отыграться "Рокетс" уже не cмогли, поэтому "Майами" отпраздновал домашнюю победу (97:95). Этот успех позволил флоридцам закрепиться на 6-й строчке Восточной конференции НБА. "Гьюстон" же – безнадежный аутсайдер на Западе.

Сам Батлер провел на паркете 28 минут. За это время он успел набрать 16 очков, оформил 5 подборов и сделал 4 передачи. Самым результативным в матче стал другой защитник "Майами" – Тайлер Хирро (31 пункт).

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал за "Маркетт Голден Иглз". Выбран "Чикаго" под 30-м номером драфта НБА-2011.

В составе "Буллз" провел 6 сезонов. Позже защищал цвета "Миннесоты" и "Филадельфии". В ряды "Майами" перебрался перед сезоном 2019/20. Шестикратный участник Матча всех звезд, олимпийский чемпион-2016 в составе сборной США.

Получил диплом бакалавра по гуманитарным наукам в области коммуникаций. Любит кантри и футбол, а по завершении карьеры планирует заниматься кофейным бизнесом.

К слову, накануне форвард "Атланты" Коллинз стал первым героем вечера с "томагавком" против "Финикса".

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