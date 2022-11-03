Дует легенд та два дебютанти: хто кваліфікувався у Підсумковий турнір ATP

Росіянин Андрєй Рубльов і Фелікс Оже-Альяссім із Канади стали останніми учасниками цьогорічного ATP Finals. Підсумковий турнір відбудеться 13-20 листопада в італійському Турині.

Першим до змагань найсильніших пробився Рафаель Надаль. Легендарний іспанець у 2022 році тріумфував на двох мейджорах – в Австралії та на "Ролан Гарросі". Прийдешній ATP Finals стане для нього 17-м у кар'єрі. Щоправда, жодної перемоги Надаль там ще не здобув і лише двічі грав у фіналах.

Пізніше на Підсумковий турнір пробилися 5-разовий тріумфатор Новак Джоковіч (Сербія) і ще два колишні переможці – Стефанос Ціціпас із Греції (2019) і росіянин Даниїл Медвєдєв (2020). До них приєднався і торішній півфіналіст Каспер Рууд (Норвегія).

Окрім Оже-Альяссіма дебютантом ATP Finals стане тріумфатор US Open Карлос Алькарас. Піренеєць виграв турнір "Великого шолома" в 19 та очолив рейтинг ATP, на вершині якого тримається вже 8 тижнів.